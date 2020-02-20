Нагельсманн побил рекорд Тедеско в Лиге Чемпионов

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

Немецкий специалист стал самым молодым тренером в истории плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Нагельсманн превзошёл достижение своего соотечественника нынешнего рулевого "Спартака" Доменико Тедеско.

Тедеско в сезоне 2018/19 руководил "Шальке" в плей-офф ЛЧ, когда ему было 33 года и 161 день. А Нагельсманн во время вчерашнего матча с "Тоттенхэмом" находился на тренерском мостике "РБ Лейпциг" в возрасте 32 лет и 211 дней.

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