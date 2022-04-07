Нагельсманн поделился мнением о поражении "Вильярреалу"

Теги бавария мюнхенюлиан нагельсманнвильярреал

Нагельсманн поделился мнением о поражении "Вильярреалу"

Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, а сами мы не создали моментов в нападении. Второй тайм же получился абсолютно сумасшедшим.

Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить еще два мяча", – сказал немецкий специалист.

"Бавария" не сумела забить гол в матче Лиги чемпионов впервые с 2019 года.

Также не пропустите: Эмери собирается обыграть "Баварию" и на выезде. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" хочет снизить стоимость Левандовского за счет своего игрока

"Барселона" хочет снизить стоимость Левандовского за счет своего игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов