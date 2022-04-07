Нагельсманн поделился мнением о поражении "Вильярреалу"

Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от "Вильярреала" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, а сами мы не создали моментов в нападении. Второй тайм же получился абсолютно сумасшедшим.

Мы потеряли контроль, потому что отчаянно хотели забить, но могли пропустить еще два мяча", – сказал немецкий специалист.

"Бавария" не сумела забить гол в матче Лиги чемпионов впервые с 2019 года.

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