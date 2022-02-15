Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с "РБ Зальцбург"
Фото: инстаграм Нагельсманна\Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Зальцбурга".
"Мы подошли к самой увлекательной части сезона. Хотим развить то, чего удалось достичь на групповом этапе. Будем играть перед 30 000 зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов.
"Зальцбург" готов дать нам бой, и, считаю, это хороший знак. У них сильная команда, которая впервые вышла в плей-офф. Испугаться такой битвы - точно против их природы", - сказал немецкий специалист.
Игра между "Баварией" и "Зальцбургом" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20