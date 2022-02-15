Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с "РБ Зальцбург"

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Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с "РБ Зальцбург"

Фото: инстаграм Нагельсманна\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Зальцбурга".

"Мы подошли к самой увлекательной части сезона. Хотим развить то, чего удалось достичь на групповом этапе. Будем играть перед 30 000 зрителей, чего с нами не случалось уже давно. Будет отличный вечер Лиги чемпионов.

"Зальцбург" готов дать нам бой, и, считаю, это хороший знак. У них сильная команда, которая впервые вышла в плей-офф. Испугаться такой битвы - точно против их природы", - сказал немецкий специалист.

Игра между "Баварией" и "Зальцбургом" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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