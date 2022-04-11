Нагельсманн поделился ожиданиями от ответной встречи с "Вильярреалом"

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Нагельсманн поделился ожиданиями от ответной встречи с "Вильярреалом"

Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча с "Вильярреалом" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы не должны давать "Вильярреалу" возможностей показать свои качества. Нам нужно будет совершать тактические фолы и играть в грязный футбол, когда это необходимо. Мы должны наказать их за то, что они не реализовали свои моменты в первом матче", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что в первом матче "Вильярреал" победил со счетом 1:0.

Ответная игра состоится уже завтра, 12 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

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