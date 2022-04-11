Нагельсманн поделился ожиданиями от ответной встречи с "Вильярреалом"
Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от ответного матча с "Вильярреалом" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Мы не должны давать "Вильярреалу" возможностей показать свои качества. Нам нужно будет совершать тактические фолы и играть в грязный футбол, когда это необходимо. Мы должны наказать их за то, что они не реализовали свои моменты в первом матче", – сказал немецкий специалист.
Напомним, что в первом матче "Вильярреал" победил со счетом 1:0.
Ответная игра состоится уже завтра, 12 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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