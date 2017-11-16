Нагельсманн подтвердил интерес "Баварии" к Сандро Вагнеру

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Нагельсманн подтвердил интерес "Баварии" к Сандро Вагнеру

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн подтвердил интерес "Баварии" к форварду своей команды Сандро Вагнеру.

"Мы давно знаем, что "Бавария" хочет подписать его. Мы также знаем, что и Вагнер заинтересован в переходе. Я обсужу эту ситуацию с игроком. Все знают, что его семья живёт в Мюнхене. Игрок принадлежит клубу. Безусловно, его контракт рассчитан ещё на несколько лет, но свою роль может сыграть сумма сделки" - приводит слова Нагельсманна Sport1.

В этом сезоне 29-летний Вагнер сыграл за "Хоффенхайм" 15 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. 

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