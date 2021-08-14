Нагельсманн подвёл итоги дебютного матча на посту главного тренера "Баварии"

Теги бавария мюнхенборуссия менхенгладбахюлиан нагельсманн

Нагельсманн подвёл итоги дебютного матча на посту главного тренера "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарии после матча 1-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

Напомним, что эта игра, завершившаяся ничьей 1:1, стала дебютной для 34-летнего специалиста у руля "ротен".

"Нельзя быть довольным ничейным результатом. Хотя игра получилась довольно страстной. По её итогам тренерам предстоит многое проанализировать. У обеих команд были хорошие фазы в матче. "Баварии" нужно быть агрессивнее в контрпрессинге. Мы старались, прикладывали силы, хотели победить, но этого было недостаточно с учётом физического состояния футболистов. 

Что касается судейства, то когда есть система VAR, то всё справедливо. Болельщики шумят и усиливают субъективное восприятие. Я думаю, что такие моменты (возможные фолы Упамекано в штрафной площади "Баварии" - примечание Soccernews) обсуждались бы меньше без фанатов на стадионе" - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

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