Нагельсманн подвёл итоги дебютного матча на посту главного тренера "Баварии"
Фото твиттер "Баварии"
Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарии после матча 1-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".
Напомним, что эта игра, завершившаяся ничьей 1:1, стала дебютной для 34-летнего специалиста у руля "ротен".
"Нельзя быть довольным ничейным результатом. Хотя игра получилась довольно страстной. По её итогам тренерам предстоит многое проанализировать. У обеих команд были хорошие фазы в матче. "Баварии" нужно быть агрессивнее в контрпрессинге. Мы старались, прикладывали силы, хотели победить, но этого было недостаточно с учётом физического состояния футболистов.
Что касается судейства, то когда есть система VAR, то всё справедливо. Болельщики шумят и усиливают субъективное восприятие. Я думаю, что такие моменты (возможные фолы Упамекано в штрафной площади "Баварии" - примечание Soccernews) обсуждались бы меньше без фанатов на стадионе" - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.
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Олич рассказал, следит ли он за матчами ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20