Нагельсманн подвёл итоги дебютного матча на посту главного тренера "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарии после матча 1-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии".

Напомним, что эта игра, завершившаяся ничьей 1:1, стала дебютной для 34-летнего специалиста у руля "ротен".

"Нельзя быть довольным ничейным результатом. Хотя игра получилась довольно страстной. По её итогам тренерам предстоит многое проанализировать. У обеих команд были хорошие фазы в матче. "Баварии" нужно быть агрессивнее в контрпрессинге. Мы старались, прикладывали силы, хотели победить, но этого было недостаточно с учётом физического состояния футболистов.

Что касается судейства, то когда есть система VAR, то всё справедливо. Болельщики шумят и усиливают субъективное восприятие. Я думаю, что такие моменты (возможные фолы Упамекано в штрафной площади "Баварии" - примечание Soccernews) обсуждались бы меньше без фанатов на стадионе" - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

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