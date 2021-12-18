Нагельсманн подвёл итоги первой части сезона для "Баварии"

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Нагельсманн подвёл итоги первой части сезона для "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о результатах своей команды в сезоне 2021/22.

Накануне "ротен" провели 17-й матч в Бундеслиге, тем самым закончив первый круг чемпионата Германии. В их активе 43 очка и лидерство в лиге.

"Я очень доволен итогами первого круга", - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

"Бавария" ушла на рождественскую паузу. Ближайший матч команды запланирован на 7 января.

Не пропустите: "Бавария" разгромила "Вольфсбург" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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