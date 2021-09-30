Нагельсманн предположил, какое место "Динамо" Киев заняло бы в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевском "Динамо" (5:0).

"Футболисты отлично сыграли, полностью выполнив установку. Какое место "Динамо" заняло бы в Бундеслиге? Думаю, что 10-е. Мы были очень мотивированными, поэтому постоянно атаковали и стремились забить побольше голов. Мы полностью контролировали ход матча", - приводит слова Нагельсманна пресс-служба клуба.

Следующий матч "Бавария" проведет 20 октября на выезде с "Бенфикой".

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