Нагельсманн проанализировал "Барселону" перед матчем в Лиге чемпионов

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Нагельсманн проанализировал "Барселону" перед матчем в Лиге чемпионовФото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игре "Барселоны" перед встречей в Лиге чемпионов.

"У них больше нет той экстравагантности в игре, которую давал им Месси. Лео невероятно хорош, поэтому когда он есть на поле, всегда искать его – нормально.

Но у них есть также отличные игроки, которые могут выйти теперь из тени. Возможно, теперь у них есть шанс показать себя, взять на себя больше ответственности – например, Френки де Йонг или Педри. Они молоды и очень талантливы. 

Их командная структура немного изменилась. Что касается защиты, то все игроки прилагают много усилий, чтобы быстро вернуть мяч, что было не всегда возможно с Месси в последние два или три года. Они недавно играли по схеме 3-5-2, но сейчас начинают в схеме 4-3-3. 

Я бы не сказал, что они сейчас стали хуже или сильно улучшили качество игры, но я бы сказал, что они другие. Это будет видно в будущем. Очень важно сыграть на выезде хорошо, мы хотим завтра набрать первые три очка, что, конечно же, является нашей целью.  

Когда каталонский клуб выходит в схеме 4-3-3, то Бускетс падает в зону между центральными защитника, поэтому они почти всегда защищаются с тремя ЦЗ. 

Если говорить о составе, то при схеме 3-5-2 у "Барселоны" результаты были лучше, поэтому я думаю, что завтра, возможно, они сыграют этой схемой. Мы к этому подготовились. Не думаю, что они нас удивят. У нас есть идея воплотить наш план в жизнь против различных планов соперника. 

Мы постараемся навязать наш футбол, вне зависимости от того, какая система игры будет у "Барсы", - сказал немецкий специалист

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