Нагельсманн прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"
Фото твиттер Юлиана Нагельсманна
Юлиан Нагельсманн, который с 1 июля возглавит "Баварию", поделился эмоциями в связи с переходом из "РБ Лейпциг" в мюнхенский клуб.
"Я буду покидать "РБ Лейпциг" с тяжёлым сердцем. Это особенная команда. Клуб предоставил мне огромные возможности и наилучшие условия для работы. Все, кто работает здесь, позаботились о том, чтобы мы написали множество историй для клуба, и продолжают делать это сейчас. Я действительно горжусь этим.
Но пришло время уходить. Я не скрывал, что меня привлекает возможность стать тренером "Баварии". Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей "РБ Лейпциг" за то, что они нашли решение и сделали возможным мой переход", - приводит слова 33-летнего специалиста официальный сайт "быков".
Контракт Нагельсманна с "Баварией" будет рассчитан до июня 2026 года. У руля мюнхенской команды он сменит Ханса-Дитера Флика.
Не пропустите: Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20