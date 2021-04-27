Нагельсманн прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"

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Нагельсманн прокомментировал назначение на пост главного тренера "Баварии"

Фото твиттер Юлиана Нагельсманна

Юлиан Нагельсманн, который с 1 июля возглавит "Баварию", поделился эмоциями в связи с переходом из "РБ Лейпциг" в мюнхенский клуб.

"Я буду покидать "РБ Лейпциг" с тяжёлым сердцем. Это особенная команда. Клуб предоставил мне огромные возможности и наилучшие условия для работы. Все, кто работает здесь, позаботились о том, чтобы мы написали множество историй для клуба, и продолжают делать это сейчас. Я действительно горжусь этим.

Но пришло время уходить. Я не скрывал, что меня привлекает возможность стать тренером "Баварии". Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей "РБ Лейпциг" за то, что они нашли решение и сделали возможным мой переход", - приводит слова 33-летнего специалиста официальный сайт "быков".

Контракт Нагельсманна с "Баварией" будет рассчитан до июня 2026 года. У руля мюнхенской команды он сменит Ханса-Дитера Флика.

Не пропустите: Появилась информация о зарплате Нагельсманна в "Баварии". | http://soccernews.ru
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