Нагельсманн прокомментировал победу над "Атлетико" в ЛЧ

Наставник "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями об исходе четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что "быки" победили со счётом 2:1 и впервые в истории сыграют в 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

"До перерыва мы создали не так много моментов, зато очень хорошо оборонялись. Против такого соперника вообще сложно создавать моменты в последней трети. Тем не менее, у нас голевых возможностей было больше, чем у "Атлетико". Сегодня мы счастливы, но уже завтра сосредоточимся на подготовке к матчу с ПСЖ. Предстоит ещё одна трудная игра, но у нас будет план", - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

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