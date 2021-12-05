Нагельсманн прокомментировал победу над "Боруссией"

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (3:2) в матче 14-го тура Бундеслиги.

"Начало матча было не лучшим, но потом мы прибавили и сыграли очень здорово, создав множество моментов. Мы должны были вести с большим отрывом уже к перерыву.

15-20 минут после паузы были не очень хороши, но в итоге мы добились заслуженной победы. Пенальти, на мой взгляд, бесспорный", – сказал немецкий специалист.

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