Нагельсманн прокомментировал победу над "Лейпцигом" Тедеско

Фото: инстаграм Нагельсманна

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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "РБ Лейпцигом" (3:2) в матче 21-го тура Бундеслиги.

"Важная для нас победа. Второго пропущенного гола можно было бы избежать.

Игра была очень интенсивная, моментов было много у обеих команд. Даже слишком много.

Я решил выпустить максимально атакующий состав. Можно было выпустить четырех центральных защитников в оборону, но я решил не жертвовать игроками атакующего звена.

Я хорошо знаком с Нкунку, очень хорошо. Мы в свое время забрали его из Парижа. Он прекрасный футболист, но, думаю, очень дорогой. За меня "Бавария" и так уже много заплатила", – пошутил немецкий тренер.

Напомним, что "Лейпциг" получил от "Баварии" более 20 миллионов евро за Нагельсманна.

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