Нагельсманн прокомментировал победу в Суперкубке Германии
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от победы над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче за Суперкубок Германии.
"У нас не так много времени праздновать. Этот титул – награда за прошлый сезон, потому что Ханси Флик выиграл лигу с этой командой.
Я счастлив, но титул принадлежит скорее другим людям, а не мне.
Мы очень хорошо защищались и провели игру в агрессивной манере. Мы заслужили победу", – сказал немецкий тренер.
Отметим, что этот трофей стал первым в тренерской карьере Нагельсманна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20