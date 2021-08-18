Нагельсманн прокомментировал победу в Суперкубке Германии

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Нагельсманн прокомментировал победу в Суперкубке ГерманииФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями от победы над дортмундской "Боруссией" (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

"У нас не так много времени праздновать. Этот титул – награда за прошлый сезон, потому что Ханси Флик выиграл лигу с этой командой.

Я счастлив, но титул принадлежит скорее другим людям, а не мне.

Мы очень хорошо защищались и провели игру в агрессивной манере. Мы заслужили победу", – сказал немецкий тренер.

Отметим, что этот трофей стал первым в тренерской карьере Нагельсманна.

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