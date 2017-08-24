Нагельсманн прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

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Нагельсманн прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн дал комментарии после ответного матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Мне казалось, что мы могли бы сыграть лучше. Такая мысль появилась при счёте 0:3. Мы ужасно начали этот матч. У нас был план, как играть с "Ливерпулем", но нам не удалось его реализовать" - цитирует Нагельсманна BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Хоффенхайм". | http://soccernews.ru

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