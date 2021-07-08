Нагельсманн прокомментировал слухи об уходе Горетцки из "Баварии"

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Нагельсманн прокомментировал слухи об уходе Горетцки из "Баварии"

Фото твиттер Леона Горетцки

Наставник "Баварии" Юлиан Нагальсманн высказался о будущем в мюнхенском клубе полузащитника Леона Горетцки.

"Леон - важный футболист в нашей команде. Буду счастлив работать с ним ещё много лет. Очень высоко ценю Горетцку, это один из самых опасных хавбеков в мире. Любой хотел бы иметь в своём распоряжении такого игрока", - приводит слова Нагельсманна Goal.com.

В прошлом сезоне Горетцка сыграл за "Баварию" 32 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с "ротен" истекает через год. Рыночная стоимость игрока - 70 миллионов евро.

Заинтересованность в трансфере немца проявляют "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и другие клубы АПЛ.

Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контрактов с двумя основными игроками. | http://soccernews.ru
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