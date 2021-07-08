Нагельсманн прокомментировал слухи об уходе Горетцки из "Баварии"
Наставник "Баварии" Юлиан Нагальсманн высказался о будущем в мюнхенском клубе полузащитника Леона Горетцки.
"Леон - важный футболист в нашей команде. Буду счастлив работать с ним ещё много лет. Очень высоко ценю Горетцку, это один из самых опасных хавбеков в мире. Любой хотел бы иметь в своём распоряжении такого игрока", - приводит слова Нагельсманна Goal.com.
В прошлом сезоне Горетцка сыграл за "Баварию" 32 матча, забил 8 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с "ротен" истекает через год. Рыночная стоимость игрока - 70 миллионов евро.
Заинтересованность в трансфере немца проявляют "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и другие клубы АПЛ.
Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контрактов с двумя основными игроками. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
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|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|Герта
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|12
|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
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|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20