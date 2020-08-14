Нагельсманн прокомментировал стычку с Симеоне
Наставник "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал о конфликте с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне.
Стычка между немцем и аргентинцем произошла в перерыве четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между их командами.
"Мы немного поссорились в перерыве. Просто Симеоне хочет побеждать даже по пути в раздевалку. Это невероятно. В этом нет ничего плохого. Считаю его потрясающим тренером. Так что у нас всё в порядке. После финального свистка Симеоне поздравил меня, это было очень искренне. Он сказал, что это была отличная игра и мы одержали заслуженную победу", - приводит слова Нагельсманна Goal.com.
Напомним, что "РБ Лейпциг" выиграл у "Атлетико" со счётом 2:1 и в полуфинале ЛЧ сразится с ПСЖ.
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