Нагельсманн прокомментировал вероятное подписание Гравенберха и Мазрауи
Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал вероятные трансферы в немецкий клуб футболистов "Аякса": правого защитника Нуссаира Мазрауи и полузащитника Райана Гравенберха.
"В таком случае, я буду счастлив. Сейчас я не могу комментировать какие-либо слухи. Мы сделаем официальное объявление в тот момент, когда это будет необходимо.
Мазрауи и Гравенберх – очень хорошие футболисты", – сказал немецкий специалист.
Напомним, что контракт Мазрауи с амстердамским клубом истекает в конце нынешнего сезона, поэтому его подписание будет оформлено на правах свободного агента.
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