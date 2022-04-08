Нагельсманн прокомментировал вероятное подписание Гравенберха и Мазрауи

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Нагельсманн прокомментировал вероятное подписание Гравенберха и Мазрауи

Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал вероятные трансферы в немецкий клуб футболистов "Аякса": правого защитника Нуссаира Мазрауи и полузащитника Райана Гравенберха.

"В таком случае, я буду счастлив. Сейчас я не могу комментировать какие-либо слухи. Мы сделаем официальное объявление в тот момент, когда это будет необходимо.

Мазрауи и Гравенберх – очень хорошие футболисты", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что контракт Мазрауи с амстердамским клубом истекает в конце нынешнего сезона, поэтому его подписание будет оформлено на правах свободного агента. 

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