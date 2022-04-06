Нагельсманн рассказал, что хочет подписать Мбаппе и де Йонга

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн рассказал, каких футболистов хотел бы подписать в свою команду.

"Мбаппе, безусловно, стал бы усилением для любой команды в мире.

Я также считаю Френки де Йонга очень хорошим игроком.

Но оба они не вписываются в лимит наших финансовых возможностей", – сказал немецкий специалист.

Сегодня "Бавария" на выезде сыграет с "Вильярреалом" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00.

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