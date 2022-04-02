Нагельсманн рассказал, что стал вегетарианцем

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Нагельсманн рассказал, что стал вегетарианцем

Фото: твиттер Нагельсманна\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн уже более месяца является вегетарианцем, не поедая мясные и рыбные продукты.

"Самое важная причина для меня – благополучие животных. Захотелось воздержаться от поедания существ с глазами.

Вторая важная причина – защита окружающей среды. Для меня этот момент важен, он должен быть важен для всех. Это тоже убедило меня отказаться от мяса и рыбы", – сказал немецкий специалист.

"Бавария" в этом сезоне под руководством Нагельсманна после 27 туров Бундеслиги лидирует с отрывом в шесть очков от "Боруссии" Дортмунд.

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