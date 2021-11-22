Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях от матча с киевским "Динамо"

Теги бавария мюнхендинамо киевюлиан нагельсманн

Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях от матча с киевским "Динамо"Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.

"Не бывает такого, чтобы матч Лиги чемпионов не был важным. Радует, что вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре против "Аугсбурга" (1:2) и ранее. Нужно сделать шаг вперед.

Несмотря на то, что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаемся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч", – сказал немецкий специалист.

Игра между "Динамо" и "Баварией состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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