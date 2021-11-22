Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях от матча с киевским "Динамо"
Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.
"Не бывает такого, чтобы матч Лиги чемпионов не был важным. Радует, что вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре против "Аугсбурга" (1:2) и ранее. Нужно сделать шаг вперед.
Несмотря на то, что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаемся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч", – сказал немецкий специалист.
Игра между "Динамо" и "Баварией состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20