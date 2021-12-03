Нагельсманн рассказал об эмоциональном состоянии Левандовски после церемонии вручения "Золотого мяча"

Фото твиттер "Баварии"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн дал комментарий по поводу результатов голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "ротен" Роберта Левандовски на 33 балла.

"Сейчас Роберт не выглядит раздражённым, хотя наверняка ему неприятно. Он заслужил "Золотой мяч". Впрочем, я думаю, что Левандовски способен выиграть эту награду в ближайшие несколько лет.

Нужно сосредоточиться на будущем, превратив разочарование в энергию для достижения новых высот", - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

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