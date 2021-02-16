Нагельсманн рассказал, почему он отказался возглавить "Реал"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн рассказал, что в 2018 году он ответил отказом на предложение возглавить мадридский "Реал".

"Для меня было важно правильно планировать свою карьеру. Мне звонили из "Реала", но я отказался. Мне было нелегко принять такое решение, так как "Реал" является одним из топ-клубов. Но в тот момент у меня не было времени, чтобы подготовиться, выучить язык. Я не имел опыта работы на международном уровне.

Быть может, если мне позвонят еще раз в будущем, то я соглашусь. Но я по-прежнему считаю, что тогда поступил правильно. Я верно сделал, когда ушел в "РБ Лейпциг", - приводит слова Нагельсманна ВВС.

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