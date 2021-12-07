Нагельсманн серьезно настроен на матч против "Барселоны"
Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мыслями перед игрой с "Барселоной" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы рады, что сыграем этот матч, уже гарантировав себе первое место. Но это все равно важный матч.
Лига чемпионов – это всегда что-то особенное. И мы хотим быть справедливыми по отношению к остальным командам в группе. Мы сыграем лучшим составом из возможных.
Хави и его команда провели не так много тренировок вместе. Теперь они обороняются выше, чем раньше. Их контрпрессинг стал более активным. Это оставляет пространство за спинами, потому что сложно всегда перекрывать все зоны.
У "Барсы" до сих пор игроки мирового уровня в составе. Таблица давит на них, они должны побеждать и отдадут ради этого все силы. Дело не в том, чтобы выбить их из турнира, мы хотим заработать три очка", – сказал Нагельсманн.
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