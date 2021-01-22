Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом

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Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом

"Челси" рассматривает вариант с приглашением наставника "РБ Лейпцига" Юлиана Нагельсманна.

По сведениям Sky Sports, "быки" не намерены отпускать своего тренера посреди сезона, поэтому 33-летний немец сможет возглавить "Челси" только летом.

Напомним, что "Челси" может уволить Фрэнка Лэмпарда из-за неудовлетворительных результатов команды. После 19 туров клуб идет в АПЛ на восьмом месте.

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