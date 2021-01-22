Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом
"Челси" рассматривает вариант с приглашением наставника "РБ Лейпцига" Юлиана Нагельсманна.
По сведениям Sky Sports, "быки" не намерены отпускать своего тренера посреди сезона, поэтому 33-летний немец сможет возглавить "Челси" только летом.
Напомним, что "Челси" может уволить Фрэнка Лэмпарда из-за неудовлетворительных результатов команды. После 19 туров клуб идет в АПЛ на восьмом месте.
Читайте также: СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Лэмпарду в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом
-
"Манчестер Сити" теряет де Брюйне
-
"Монако" объявил о трансфере вингера "Брюгге"
-
Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
-
"Атлетик" на последних минутах вырвал победу над "Ибицей" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Осасуной"
-
"Лестер" вступил в борьбу за Эриксена
-
Генич назвал инициаторов трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Ольборга"
-
Кокорин рассказал о разговоре с тренером "Фиорентины" Пранделли
-
"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"
-
Семак рассказал о состоянии здоровья Дзюбы и Лунева, которые заразились коронавирусом
-
Подольски перечислил понравившихся ему российских футболистов
-
Клопп высказался о результатах "Ливерпуля"
-
В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ
-
Кокорин прокомментировал грядущий переход в "Фиорентину"
-
Паулу Соуза назначен новым главным тренером сборной Польши
-
Погба: "Манчестер Юнайтед" еще далек до трофея
-
Олег Иванов перешел в "Уфу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18