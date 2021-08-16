Нагельсманн сравнил Левандовски и Холанда
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн перед матчем за Суперкубок Германии поделился мнением о нападающем "Боруссии" Дортмунд Эрлинге Холанде, а также сравнил его с Робертом Левандовским.
О Холанде
"Холанд – потрясающий форвард, его влияние на "Дортмунд" невероятно. Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он невероятно быстр, бегает со скоростью 36 километров в час".
О сравнении Холанда и Левандовского
"За последние несколько лет Левандовски доказал, что он форвард мирового класса. Эрлинг не так долго играет в Бундеслиге, но его цифры впечатляют.
Они нападающие разного стиля. Левандовски опытнее, и я счастлив, что он играет в моей команде", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20