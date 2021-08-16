Нагельсманн сравнил Левандовски и Холанда

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн перед матчем за Суперкубок Германии поделился мнением о нападающем "Боруссии" Дортмунд Эрлинге Холанде, а также сравнил его с Робертом Левандовским.

О Холанде

"Холанд – потрясающий форвард, его влияние на "Дортмунд" невероятно. Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он невероятно быстр, бегает со скоростью 36 километров в час".

О сравнении Холанда и Левандовского

"За последние несколько лет Левандовски доказал, что он форвард мирового класса. Эрлинг не так долго играет в Бундеслиге, но его цифры впечатляют.

Они нападающие разного стиля. Левандовски опытнее, и я счастлив, что он играет в моей команде", – сказал немецкий специалист.

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