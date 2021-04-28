Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории

Теги юлиан нагельсманнрб лейпцигбавария мюнхенжозе моуриньюандре виллаш-боаш

Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в историиФото: Твиттер @J__Nagelsmann 
Со следующего сезона наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн на посту главного тренера "Баварии" сменит Ханса-Дитера Флика. Этот тренерский трансфер станет самым дорогим в истории.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, "РБ Лейпциг" получит за переход тренера 25 млн евро компенсации (с учетом бонусов).

"Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера "Баварии" и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей "РБ Лейпциг" за то, что они нашли решение с Мюнхеном и сделали это возможным для меня", – заявил Нагельсманн в заявлении об уходе.

Стоит отметить, что по сумме компенсации Нагельсманн обогнал таких известных специалистов, как Жозе Моуринью (перешел из "Интера" в "Реал" за 16 млн евро в 2010 году) и Андре Виллаша-Боаша (из "Порту" в "Челси" за 15 млн евро в 2011 году).

Читать также: Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)

"Спартак" продолжает издеваться над ЦСКА в соцсетях (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов