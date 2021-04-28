Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории

Фото: Твиттер @J__Nagelsmann

Со следующего сезона наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн на посту главного тренера "Баварии" сменит Ханса-Дитера Флика. Этот тренерский трансфер станет самым дорогим в истории.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, "РБ Лейпциг" получит за переход тренера 25 млн евро компенсации (с учетом бонусов).

"Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера "Баварии" и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей "РБ Лейпциг" за то, что они нашли решение с Мюнхеном и сделали это возможным для меня", – заявил Нагельсманн в заявлении об уходе.

Стоит отметить, что по сумме компенсации Нагельсманн обогнал таких известных специалистов, как Жозе Моуринью (перешел из "Интера" в "Реал" за 16 млн евро в 2010 году) и Андре Виллаша-Боаша (из "Порту" в "Челси" за 15 млн евро в 2011 году).