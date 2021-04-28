Нагельсманн стал самым дорогим тренерским трансфером в истории
Фото: Твиттер @J__Nagelsmann
Со следующего сезона наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн на посту главного тренера "Баварии" сменит Ханса-Дитера Флика. Этот тренерский трансфер станет самым дорогим в истории.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, "РБ Лейпциг" получит за переход тренера 25 млн евро компенсации (с учетом бонусов).
"Я не скрывал, что меня привлекает должность главного тренера "Баварии" и что я хотел бы взяться за эту работу, если появится возможность. Поэтому я хотел бы поблагодарить Оливера Минцлаффа и остальных руководителей "РБ Лейпциг" за то, что они нашли решение с Мюнхеном и сделали это возможным для меня", – заявил Нагельсманн в заявлении об уходе.
Стоит отметить, что по сумме компенсации Нагельсманн обогнал таких известных специалистов, как Жозе Моуринью (перешел из "Интера" в "Реал" за 16 млн евро в 2010 году) и Андре Виллаша-Боаша (из "Порту" в "Челси" за 15 млн евро в 2011 году).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20