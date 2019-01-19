Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги
В рамках 18-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях обыграла "Хоффенхайм" со счётом 3:1.
Этот матч стал для наставника "деревенских" Юлиана Нагельсманна сотым в Бундеслиге. Таким образом, как сообщает Opta, он установил рекорд турнира.
Дело в том, что Нагельсманн стал самым молодым тренером, достигшим этой отметки. 100 игр в немецком национальном первенстве ему покорились в 31 год и 179 дней.
Стоит отметить, что Нагельсманн возглавляет первую команду "Хоффенхайма" с 2016 года. По окончании текущего сезона он покинет свой пост и примет "РБ Лейпциг".
Не пропустите: "Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11