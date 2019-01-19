Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги

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Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги

В рамках 18-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях обыграла "Хоффенхайм" со счётом 3:1.

Этот матч стал для наставника "деревенских" Юлиана Нагельсманна сотым в Бундеслиге. Таким образом, как сообщает Opta, он установил рекорд турнира.

Дело в том, что Нагельсманн стал самым молодым тренером, достигшим этой отметки. 100 игр в немецком национальном первенстве ему покорились в 31 год и 179 дней.

Стоит отметить, что Нагельсманн возглавляет первую команду "Хоффенхайма" с 2016 года. По окончании текущего сезона он покинет свой пост и примет "РБ Лейпциг". 

Не пропустите: "Бавария" уверенно обыграла "Хоффенхайм" в первом матче второго круга Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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