Нагельсманн установил рекорд Лиги Чемпионов
Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает Coral.
По информации источника, немецкий специалист - самый молодой тренер, чья команда вышла в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.
Нагельсманн пробился с "быками" в 1/8 финала ЛЧ в возрасте 32 лет, 4 месяцев и 4 дней.
Напомним, что "РБ Лейпциг" по итогам пяти туров группового этапа Лиги Чемпионов занимает первое место в квартете с "Зенитом", "Лионом" и "Бенфикой" и уже точно не опустится ниже второй строчки.
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|Группа B
|М
|О
|1
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|9
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|Ливерпуль
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|М
|О
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|АЕК
|6
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|Группа D
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|8
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|Маккаби Хайфа
|6
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|6
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|М
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|1
|Милан
|6
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|12
|3
|Ланс
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|Бавария Мюнхен
|6
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|М
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|Галатасарай
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