Нагельсманн установил рекорд Лиги Чемпионов

Наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает Coral.

По информации источника, немецкий специалист - самый молодой тренер, чья команда вышла в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Нагельсманн пробился с "быками" в 1/8 финала ЛЧ в возрасте 32 лет, 4 месяцев и 4 дней.

Напомним, что "РБ Лейпциг" по итогам пяти туров группового этапа Лиги Чемпионов занимает первое место в квартете с "Зенитом", "Лионом" и "Бенфикой" и уже точно не опустится ниже второй строчки.

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