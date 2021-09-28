Нагельсманн уверен в победе над киевским "Динамо"

Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями перед игрой с киевским «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я стремлюсь быть хорошо проинформированным о любом сопернике. "Динамо" обычно является фаворитом своего чемпионата и сейчас доказывает это. Это молодая и талантливая команда.

Я уверен в том, что мы сможем выиграть матч. Мы хотим сохранить первую строчку в таблице", – сказал немецкий специалист.

Игра между "Баварией" и "Динамо" состоится завтра, 29 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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