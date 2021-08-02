Нагельсманн высказался о будущем Горетцки
Фото: инстаграм Леона Горетцки
Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о будущем вингера Леона Горетцки.
"Я не занимаюсь подобными вопросами, однако, конечно, я разговаривал с ним касательно будущего. Я сказал ему, что буду рад, если он продлит соглашение. Я думаю, что контракт будет продлен. Когда дело доходит до пролонгации контрактов, всегда возникают некоторые вопросы", - приводит слова Нагельсманна Sky Sports.
Действующий контракт Горетцки с клубом истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 32 матчах.
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|М
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|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20