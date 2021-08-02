Нагельсманн высказался о будущем Горетцки

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Нагельсманн высказался о будущем Горетцки Фото: инстаграм Леона Горетцки

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о будущем вингера Леона Горетцки.

"Я не занимаюсь подобными вопросами, однако, конечно, я разговаривал с ним касательно будущего. Я сказал ему, что буду рад, если он продлит соглашение. Я думаю, что контракт будет продлен. Когда дело доходит до пролонгации контрактов, всегда возникают некоторые вопросы", - приводит слова Нагельсманна Sky Sports.

Действующий контракт Горетцки с клубом истекает летом 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 32 матчах.

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