Нагельсманн высказался о фаворите на "Золотой мяч"

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиюлиан нагельсманнзолотой мяч

Нагельсманн высказался о фаворите на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением о главном претенденте на получение "Золотого мяча" за 2021 год.

"Никто не заслужил "Золотой мяч" больше, чем Роберт Левандовски", – сказал немецкий специалист после победы над "Арминией" (1:0) в Бундеслиге.

Также Нагельсманн отметил, что полетит в Париж на вручение награды вместе с польским нападающим.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет уже завтра, 29 ноября.

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