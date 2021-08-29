Нагельсманн высказался о победе над "Гертой" со счетом 5:0

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Нагельсманн высказался о победе над "Гертой" со счетом 5:0Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Гертой" со счетом 5:0 в 4-м туре немецкой Бундеслиги.

"Сегодня я очень доволен. Пока что это лучшая игра сезона. Поначалу нам понадобилось немного времени, чтобы войти в игру, но потом мы стали действовать лучше.

С мячом мы были намного увереннее, чем в матче с «Кельном». Мы показали хорошую структуру, хороший контрпрессинг, мы высоко перехватывали мяч и создали много голевых моментов. Это заслуженная победа", – сказал Нагельсманн.

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