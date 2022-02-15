Нагельсманн высказался о поражении от "Бохума" перед матчем с "Зальцбургом"

Теги бавария мюнхенюлиан нагельсманн

Нагельсманн высказался о поражении от "Бохума" перед матчем с "Зальцбургом"

Фото: инстаграм Нагельсманна\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн перед игрой в 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Зальцбурга" поделился мнением о критике в адрес команды после поражения в матче против "Бохума" (2:4) в Бундеслиге.

"Когда пропускаешь четыре гола, защиту критикуют. В целом мы стали стабильнее в обороне, но у нас были провалы с "Бохумом" и "Гладбахом". Наша команда владеет мячом больше всех в Европе.

В большинстве случаев у нас получается забить больше, чем пропустить. В Лиге чемпионов и в Кубке влияние пропущенных голов намного больше", - сказал немецкий специалист.

Игра между "Баварией" и "Зальцбургом" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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