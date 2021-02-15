Нагельсманн высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"

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Нагельсманн высказался о предстоящем матче 1/8 Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от встречи с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Если у "Ливерпуля" будет хороший день, то он будет фаворитом. Но и мы доказывали уже, что можем дать бой лучшим командам Европы.

Мы знаем, что соперник — команда мирового класса. У них сейчас череда неудачных матчей в чемпионате, но, по заявлениям многих тренеры АПЛ, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" — самые неудобные команды. Они отлично выполняют задание тренера и прекрасно умеют адаптироваться под разные условия. 

Теперь команде Клоппа не нужно думать о титуле АПЛ и они бросят все силы на Лигу Чемпионов", - цитирует Нагельсманна Kicker

Напомним встреча "РБ Лейпциг" — "Ливерпуль" пройдет 16 февраля. Начало матча — в 23.00 (мск).

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