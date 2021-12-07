Нагельсманн высказался о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов

1 Теги бавария мюнхенюлиан нагельсманнбарселоналига чемпионов уефа

Нагельсманн высказался о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионовФото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов перед очным матчем в 6-м туре группового этапа.

"Я считаю, что "Барселона" по-прежнему остается одним из лучших клубов мира, и этот клуб по-прежнему привлекает фанатов со всего мира.

И да, я по-прежнему считаю "Барселону" одним из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов", - сказал немецкий специалист.

Игра между "Баварией" и "Барселоной" состоится 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

sdfds

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов