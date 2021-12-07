Нагельсманн высказался о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов перед очным матчем в 6-м туре группового этапа.

"Я считаю, что "Барселона" по-прежнему остается одним из лучших клубов мира, и этот клуб по-прежнему привлекает фанатов со всего мира.

И да, я по-прежнему считаю "Барселону" одним из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов", - сказал немецкий специалист.

Игра между "Баварией" и "Барселоной" состоится 8 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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