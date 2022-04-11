Нагельсманн высказался о спаде Лероя Сане
Фото: твиттер Сане\Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игровом спаде полузащитника команды Лероя Сане, который уже семь матчей кряду уходит с поля без результативных действий.
"Мне очень нравится Сане и как игрок, и как человек. Все знают, что он обладает невероятными качествами. Лерой достаточно самокритичен, он сам знает, что в последнее время не играет хорошо. Я не знаю почему. У него были взлеты и падения на протяжении карьеры. Я его всецело поддерживаю.
Его реакция на замену? Я не сержусь из-за этого. Не нужно делать из этого громких заголовков", – сказал немецкий специалист.
В нынешнем сезоне Сане сыграл в 28 матчах Бундеслиги, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
Также не пропустите: Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Челси". | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал Мадрид" - единственный клуб, которому я никогда не смог бы отказать". Анчелотти рассказал о своем уходе из "Эвертона" и возможной работе в сборной
-
Левандовски договорился о контракте с "Барселоной"
-
Юри Алберто заявил, что останется в "Зените"
-
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Челси"
-
Представитель Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии"
Лента новостей
-
Тухель высказался об ответном матче с "Реалом"
-
"Лейпциг" может перехватить тен Хага у "Манчестер Юнайтед"
-
Сака высказался о своей вере
-
"Реал Мадрид" - единственный клуб, которому я никогда не смог бы отказать". Анчелотти рассказал о своем уходе из "Эвертона" и возможной работе в сборной
-
"Барселона" сделает Феликса главной целью, если "Атлетико" не попадет в Лигу чемпионов
-
Каземиро поделился ожиданиями от матча с "Челси"
-
Левандовски договорился о контракте с "Барселоной"
-
Юри Алберто заявил, что останется в "Зените"
-
Анчелотти рассказал о зависимости "Реала" от Бензема
-
Нагельсманн высказался о спаде Лероя Сане
-
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Челси"
-
Обамеянг считает, что Дембеле должен остаться в "Барселоне"
-
Карпин считает, что в РПЛ абсолютно во всем нарушен спортивный принцип
-
Представитель Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии"
-
Клопп высказался о ничьей с "Манчестер Сити"
-
Гвардиола поделился мнением о Клоппе
-
Каррагер считает, что Салах продлит контракт с "Ливерпулем"
-
Семин высказался о разгромном поражении "Локомотива" от "Ростова"
-
"Порту" установил рекорд чемпионата Португалии по матчам без поражений
-
Капитан "Леванте" считает незаслуженным поражение от "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20