Нагельсманн высказался о спаде Лероя Сане

Фото: твиттер Сане\Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением об игровом спаде полузащитника команды Лероя Сане, который уже семь матчей кряду уходит с поля без результативных действий.

"Мне очень нравится Сане и как игрок, и как человек. Все знают, что он обладает невероятными качествами. Лерой достаточно самокритичен, он сам знает, что в последнее время не играет хорошо. Я не знаю почему. У него были взлеты и падения на протяжении карьеры. Я его всецело поддерживаю.

Его реакция на замену? Я не сержусь из-за этого. Не нужно делать из этого громких заголовков", – сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне Сане сыграл в 28 матчах Бундеслиги, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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