Нагельсманн высказался о тюремном заключении Лукаса Эрнандеса

Теги лукас эрнандесюлиан нагельсманнбавария мюнхен

Нагельсманн высказался о тюремном заключении Лукаса ЭрнандесаФото: инстаграм Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением о возможном тюремном заключении французского защитника команды Лукаса Эрнандеса.

"В первую очередь, это его личное дело. Я не знаю всех деталей, которые обсуждались в испанском суде. Я исхожу из того, что Люка будет доступен для включения в состав, что я смогу все планировать как обычно. Это моя текущая позиция.

У меня нет впечатления, будто он волнуется из-за этого или что ему с трудом удается держать себя в руках. В последнее время он здорово играл. У него хорошее настроение, и я думаю, что против гладбахской "Боруссии" он тоже проведет хороший матч", – сказал Нагельсманн.

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