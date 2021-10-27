Нагельсманн высказался о тюремном заключении Лукаса Эрнандеса

Фото: инстаграм Эрнандеса/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн поделился мнением о возможном тюремном заключении французского защитника команды Лукаса Эрнандеса.

"В первую очередь, это его личное дело. Я не знаю всех деталей, которые обсуждались в испанском суде. Я исхожу из того, что Люка будет доступен для включения в состав, что я смогу все планировать как обычно. Это моя текущая позиция.

У меня нет впечатления, будто он волнуется из-за этого или что ему с трудом удается держать себя в руках. В последнее время он здорово играл. У него хорошее настроение, и я думаю, что против гладбахской "Боруссии" он тоже проведет хороший матч", – сказал Нагельсманн.

Также не пропустите: "Вильярреал" вырвал ничью у "Кадиса" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru