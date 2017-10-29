Нагельсманн: "Я не хотел попасть бутылкой в болельщика"

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Нагельсманн: "Я не хотел попасть бутылкой в болельщика"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн извинился за попадание бутылкой в болельщика во время матча 10-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской "Боруссией" (1:3).

"Это был глупый поступок. Я хотел бросить бутылку в стену, жаль, что все так вышло. Я не хотел попасть в болельщика", - цитирует Bild Нагельсманна. 

Видео: Бросок Нагельсманна.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне 30-летний Нагельсманн может возглавить "Баварию".

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