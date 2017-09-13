Нагельсманн: "Я очень уважаю Анчелотти"

Наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн принес извинения за слова о желании стать тренером "Баварии".

"Это не официальное заявление от меня и не имеет никакого смысла на данный момент. Надеюсь, что Анчелотти читает не только заголовки новостей. Очень уважаю его, он выиграл больше титулов, чем нижнего белья и рубашек в моем шкафу" - приводит слова Нагельсманна Sport Bild.

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