Нагельсманн ярко высказался об интересе "Баварии" к Рюдигеру
Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался по поводу информации об интересе клуба к защитнику сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигеру.
"Он сильно прибавил. Томас Тухель очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников "Челси".
Я не говорил с Хасаном Салихамиджичем на эту тему. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом.
Я тоже прочитал об этом в медиа. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке", – сказал Нагельсманн.
Напомним, что контракт Рюдигера с "Челси" истекает летом 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20