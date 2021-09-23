Нагельсманн ярко высказался об интересе "Баварии" к Рюдигеру

Фото: инстаграм Нагельсманна/Автор неизвестен

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался по поводу информации об интересе клуба к защитнику сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигеру.

"Он сильно прибавил. Томас Тухель очень хорошо с ним поработал. Он сидел в запасе, а сейчас является одним из ключевых защитников "Челси".

Я не говорил с Хасаном Салихамиджичем на эту тему. Даже если бы говорил, то не сказал бы вам об этом.

Я тоже прочитал об этом в медиа. Подождем, когда истечет срок его контракта, тогда и посмотрим, остались ли у меня деньги в кошельке", – сказал Нагельсманн.

Напомним, что контракт Рюдигера с "Челси" истекает летом 2022 года.

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