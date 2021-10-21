Нагельсманн заболел коронавирусом

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Нагельсманн заболел коронавирусом

Фото твиттер "Баварии"

Наставник мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19.

Тренер заразился коронавирусной инфекцией, несмотря на пройденную ранее вакцинацию.

34-летний немецкий специалист будет отправлен на карантин после возвращения из Лиссабона, где накануне "ротен" разгромили "Бенфику" со счётом 4:0 в Лиге Чемпионов.

"Бавария" лидирует в Бундеслиге по итогам 8 туров. Нагельсманн возглавляет команду с 1 июля этого года.

Не пропустите: Нагельсманн назвал футболиста, который был для него примером. | http://soccernews.ru
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