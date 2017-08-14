Наиболее значимые европейские рекорды, которые могут не устоять в стартовавшем сезоне

Теги криштиану роналдудани алвесджанлуиджи буффон

Наиболее значимые европейские рекорды, которые могут не устоять в стартовавшем сезонеИз пятерки ведущих европейских чемпионатов старт на сегодняшний день взяли лишь французская Лига 1 и английская Премьер-Лига, однако уже в ближайшее время в борьбу за звание чемпиона в своих лигах вступят клубы Испании, Италии и Германии. Пока же предлагаем ознакомиться с наиболее значимыми рекордами Старого Света, которые могут не устоять в стартовавшем сезоне.

Рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ в качестве главного тренера

Кому принадлежит - Алекс Фергюсон (810 матчей)

Кто может побить - Арсен Венгер (790 матчей)

Рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ в качестве игрока

Кому принадлежит - Райан Гиггз (632 матча)

Кто может побить - Гарет Барри (628 матчей)

Рекорд по количеству выигранных кубков чемпионов в качестве главного тренера

Кому принадлежит - Боб Пэйсли, Карло Анчелотти (по 3 титула)

Кто может побить - Карло Анчелотти

Рекорд по количеству забитых голов на групповой стадии Лиги чемпионов

Кому принадлежит - Рауль (53 мяча)

Кто может побить - Криштиану Роналду (50 мячей)

Рекорд по количеству проведенных матчей в Серии А в качестве игрока

Кому принадлежит - Паоло Мальдини (648 матчей)

Кто может побить - Джанлуиджи Буффон (619 матчей)

Рекорд по количеству полученных наказаний в Ла Лиге

Кому принадлежит - Альерто Лопо Гарсия (169 карточек)

Кто может побить - Серхио Рамос (162 карточки - 145 предупреждений, 17 удалений)

Рекорд по количеству выигранных трофеев в качестве игрока

Кому принадлежит - Максвелл (37 трофеев)

Кто может побить - Дани Алвес (36 трофеев)

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