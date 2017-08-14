Наиболее значимые европейские рекорды, которые могут не устоять в стартовавшем сезоне
Из пятерки ведущих европейских чемпионатов старт на сегодняшний день взяли лишь французская Лига 1 и английская Премьер-Лига, однако уже в ближайшее время в борьбу за звание чемпиона в своих лигах вступят клубы Испании, Италии и Германии. Пока же предлагаем ознакомиться с наиболее значимыми рекордами Старого Света, которые могут не устоять в стартовавшем сезоне.
Рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ в качестве главного тренера
Кому принадлежит - Алекс Фергюсон (810 матчей)
Кто может побить - Арсен Венгер (790 матчей)
Рекорд по количеству проведенных матчей в АПЛ в качестве игрока
Кому принадлежит - Райан Гиггз (632 матча)
Кто может побить - Гарет Барри (628 матчей)
Рекорд по количеству выигранных кубков чемпионов в качестве главного тренера
Кому принадлежит - Боб Пэйсли, Карло Анчелотти (по 3 титула)
Кто может побить - Карло Анчелотти
Рекорд по количеству забитых голов на групповой стадии Лиги чемпионов
Кому принадлежит - Рауль (53 мяча)
Кто может побить - Криштиану Роналду (50 мячей)
Рекорд по количеству проведенных матчей в Серии А в качестве игрока
Кому принадлежит - Паоло Мальдини (648 матчей)
Кто может побить - Джанлуиджи Буффон (619 матчей)
Рекорд по количеству полученных наказаний в Ла Лиге
Кому принадлежит - Альерто Лопо Гарсия (169 карточек)
Кто может побить - Серхио Рамос (162 карточки - 145 предупреждений, 17 удалений)
Рекорд по количеству выигранных трофеев в качестве игрока
Кому принадлежит - Максвелл (37 трофеев)
Кто может побить - Дани Алвес (36 трофеев)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0