Наиболее значимые рекорды, которые обновил Месси

Сегодня одному из лучших футболистов современности Лионелю Месси исполняется 30 лет. И хотя у аргентинца, будем надеяться, еще много лет игровой карьеры впереди, он уже вписал свое имя в историю не только своей национальной сборной и каталонской "Барселоны", но и всего мирового футбола. И вот почему:

Месси обновил рекорд Тельмо Сарры (253) Ла Лиги по количеству голов - 349.

Месси побил достижение Герда Мюллера (67) по количеству голов во всех соревнованиях в течение одного сезона - 73.

Месси превысил показатель Сезара Родригеса (232) по количеству голов забитых за "Барселону" - 507.

Месси опередил Марко Ван Бастена, Мишеля Платини и Йохана Круиффа (по 3) по количеству завоеванных "Золотых мячей" - 5.

Обойдя Альфредо Ди Стефано (18) Месси стал лучшим бомбардиром Эль Класико - 23.

Месси побил рекорд Габриэля Батистуты (54) по количеству голов за сборную Аргентины - 58.

Месси обошел Сезара Родригеса (12) и стал лучшим бомбардиром каталонского дерби - 17.

Месси обновил рекорд Хави (25) по количеству выигранных титулов в составе "Барселоны" - 30.

Месси превзошел достижение Герда Мюллера (85) по количеству голов за один календарный год - 91.

Месси побил рекорд Дуду Джорджеску (47) среди обладателей "Золотой бутсы" по количеству голов в европейских национальных первенствах в одном сезоне - 50.

Месси превзошел показатель Рональда Кумана (26) по количеству голов со штрафных ударов за "Барселону" - 27.

Месси обошел Герда Мюллера (16) и установил рекордную голевую серию для пяти ведущих европейских первенств - 21.

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