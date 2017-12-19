Наиль Измайлов: "Оцениваю выступление "Спартака" в Лиге Чемпионов как позитивное"

Заместитель председателя совета директоров московского "Спартака" Наиль Измайлов оценил выступление своей команды в Лиге Чемпионов.

"Я оцениваю общий показатель клуба в ЛЧ как позитивный, к тому же еще перед началом сезона была четко сформулирована задача: сыграть в Лиге Чемпионов достойно. Достойно - это не значит выйти в следующий раунд или попасть в Лигу Европы. Достойно - это выступить на пределе своих возможностей, сделать правильные выводы и повысить общее качество футбола", - цитирует Измайлова Russia Today.

Напомним, Бубнов назвал позицию, которую необходимо усилить "Спартаку". | soccernews.ru