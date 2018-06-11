Наингголан близок к переходу в "Интер"

"Интер" согласовал трансфер бельгийского полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб заплатит за футболиста 29 миллионов евро, а также отдаст половину прав на 18-летнего таланта Николу Заниоло, который в минувшем сезоне забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 34 матчах молодежного чемпионата Италии.

Что касается 30-летнего Наингголана, то он сыграл 42 матча, забил 6 мячей и отдал 11 голевых пасов.

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