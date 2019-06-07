Наингголан близок к уходу из "Интера"

Теги интер миланромараджа наингголантрансферы

Наингголан близок к уходу из "Интера"

Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, скорее всего, покинет клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, "нерадзурри" выставили бельгийского полузащитника на трансфер, поскольку он не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.

Сам футболист также не прочь сменить клубную прописку. Приоритетным местом продолжения карьеры он выбрал возвращение в "Рому".

"Интер" купил Наингголана прошлым летом за 38 миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в 28 миллионов.

В минувшем сезоне 31-летний игрок забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Интер" выбирает между двумя игроками сборной Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 1

Цикл "Итоги сезона": ТОП-10 лучших игроков уходящего игрового года. Часть 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов