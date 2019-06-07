Наингголан близок к уходу из "Интера"
Хавбек "Интера" Раджа Наингголан, скорее всего, покинет клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Corriere della Sera.
По сведениям издания, "нерадзурри" выставили бельгийского полузащитника на трансфер, поскольку он не входит в планы нового главного тренера команды Антонио Конте.
Сам футболист также не прочь сменить клубную прописку. Приоритетным местом продолжения карьеры он выбрал возвращение в "Рому".
"Интер" купил Наингголана прошлым летом за 38 миллионов евро. Сейчас его стоимость оценивается в 28 миллионов.
В минувшем сезоне 31-летний игрок забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17