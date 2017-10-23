Наингголан: "Боюсь пропустить Чемпионат Мира"

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Наингголан: "Боюсь пропустить Чемпионат Мира"

Хавбек "Ромы" Раджа Наингголан обеспокоен непопаданием в заявку сборной Бельгии в преддверии ЧМ-2018.

"Я не хочу говорить о сборной Бельгии. Роберто Мартинес сказал, что сделает свой выбор позднее, однако у меня, конечно, есть некоторые вопросы по этому поводу. Боюсь пропустить Чемпионат Мира" - цитирует полузащитника "волков" Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не вызывает Наингголана из-за личного конфликта. 

Не пропустите: Наставник сборной Бельгии объяснил, почему не вызывает Наингголана. | http://soccernews.ru

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