Наингголан: "Думаю, что Азар может выиграть "Золотой мяч"
Бельгийский полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан считает, что его соотечественник хавбек "Челси" Эден Азар способен стать лучшим футболистом мира.
"Думаю, Азар может выиграть "Золотой мяч". Он обладает невероятным талантом и может решить судьбу матча. Он отличается от Неймара, Роналду или Месси только тем, что забивает меньше голов. Тем не менее, Эден входит в пятерку лучших игроков мира", - сказал Наингголан.
Стоит отметить, что лучшим достижением для 26-летнего Азара стало восьмое место в при голосовании на "Золотой мяч-2015".
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