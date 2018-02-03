Наингголан готов подписать пожизненный контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан готов заключить пожизненный контракт с римским клубом.

"Я очень счастлив в "Роме" и не вижу причин уходить из клуба. У меня есть всё, что нужно. В такой ситуации даже деньги не изменят моё решение. Я мог бы подписать пожизненный контракт с "Ромой", потому что я уже отказал большому числу клубов. Единственное, что может случиться - клуб захочет выгнать меня" - приводит слова 29-летнего бельшийца Football Italia.

Напомним, что Наингголан выступает за "Рому" с 2014 года.

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